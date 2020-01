Hombres se someten a doloroso tratamiento de belleza y sus reacciones hacen reír a miles [VIDEO]

No podrás parar de reír. Mediante la plataforma de Facebook se dio a conocer un nuevo video viral que ha robado más de una carcajada a los usuarios de las redes sociales. La recopilación de imágenes muestran los dolorosos tratamientos de belleza a los cuales se someten hombres de todas las edades.

Además de las novedosas técnicas empleadas por los barberos, lo que llamó la atención de los cibernautas fueron las efusivas reacciones de los hombres al remover la cera de sus rostros para así eliminar el exceso de vello. El material audiovisual se volvió viral en pocas horas y ahora es tendencia en Estados Unidos, México y España. ¿Ya lo viste? Aquí lo compartimos contigo.

El video fue compartido en Facebook por la página Radio Activa 99.7, y actualmente cuenta con más de 5 millones de reproducciones, así como con más de 44 mil ‘me gusta’. Múltiples comentarios expresan que la reacción de los hombres es muy exagerada para el verdadero dolor que se siente al realizar este tipo de depilaciones.

La cera es colocada dentro de la nariz, en las orejas y en el entrecejo. El primer hombre no puede dejar de reírse debido a los nervios, y mientras retiran el material endurecido no deja de gritar. El siguiente es un poco más desafortunado, pues se le coloca el líquido caliente en la cabeza, dejándolo completamente calvo.

El viral de Facebook también muestra a un sujeto en particular que se arrepiente de su decisión y no deja que el barbero retire la cera. Si quieres ver todas las reacciones, aquí te dejamos el video. No olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para ver lo más destacado.