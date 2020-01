Star Wars: actor obsequia casa a sus padres y grabación se vuelve viral [VIDEO]

Un nuevo video publicado en redes sociales se ha vuelto viral al ser compartido por el joven actor John Boyega, el cual muestra la sorpresa que les hizo a sus padres.

El popular ‘Finn’ de la saga Star Wars registró el momento tras regalarle una casa a sus padres al sur de Londres. Ellos se quedaron sorprendidos y sin palabras ante el noble gesto de su hijo. Este acto realizado en el 2017 pero publicado recién el pasado martes, ha conmovido también a miles en redes sociales.

Con engaños, Boyega les dijo a sus padres que la locación en la que estaban era para realizar una supuesta entrevista, cuando en realidad se trataba de su nuevo lugar de residencia.

Boyega elaboró este plan con el fin de registrar la reacción de sus padres cuando les diera la noticia. Luego de tres años, el actor al fin decidió compartirlo en su canal de Instagram TV (IGTV).

El resultado ha conmovido no solo a los fans de la popular franquicia intergaláctica, sino también a todos de los usuarios de Instagram. La publicación ya ha acumulado cerca de 500 mil reproducciones.

El video muestra al actor conduciendo a sus padres hasta el interior de la casa. Una vez que se encuentran en la sala, empiezan a prepararse para la supuesta entrevista en la que el propio John Boyega prepara a sus progenitores para la ronda de preguntas.

“Vamos a tener una entrevista en un momento, pero saben qué, en su entrevista tienen que responder unas cuantas preguntas”, empieza Boyega.

“Número uno. ¿Quién es su hijo favorito en todo el mundo?, agrega a modo de broma.

“¿Mi hijo favorito? Este es mi número uno,” responde su padre con su mismo humor.

“Oh, ¿soy yo? ¡No sabía eso!”, comenta con una sonrisa el actor.

Acto seguido, el protagonista de la nueva trilogía de Star Wars les revela que todo se trataba de un proyecto secreto, y que en realidad estaban allí reunidos para conocer su nuevo hogar.

“A nombre de mí mismo me gustaría decirles gracias. Por todo lo que han hecho. He decidido hacer un proyecto secreto desde hace unos cuantos meses. Y estoy aquí para decirles que no hay entrevista. Era una mentira. Esta es su casa. La que les estoy presentado. Esta es su nueva casa, les pertenece”, les revela su exitoso hijo poco antes de pedir aplausos de todos los presentes.

“Es un gesto pequeño pero pensé que es mejor que vivan en un ambiente y lugar donde sean felices y tengan espacio y privacidad”, añadió el autor de esta elaborada y muy emotiva sorpresa.

El rostro del señor Boyega, padre del actor, sigue incrédulo. Por lo que tiene que escuchar un par de veces más que se trata en verdad de su nueva casa antes de terminar de creerlo y sacar su pañuelo para contener las lágrimas de emoción. Es el abrazo de su hijo lo que finalmente logra reconfortarlo.

“Mientras tus padres envejecen se convierten en tus bebés. Son curiosos todos los días sobre quién eres como persona. Me puedo dar cuenta que mis padres están muy conscientes del muy limitado tiempo que un ser humano tiene en este planeta. Y están realmente tratando tan solo de comunicarse lo más que pueden. Siempre demuestran amor y eso es importante. Pero hemos llegado a construir un buen vínculo. Es genial.” Concluye a modo de reflexión Boyega sobre sus padres.

Esta es la primera vez que John Boyega decide mostrar la propiedad en redes, pero ya había hablado de ella en el 2018 en el programa de Jimmy Fallon. En donde añadió que además de la casa les obsequió un nuevo auto Jaguar que se encontraba estacionado afuera.