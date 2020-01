Un maquillaje profesional se ha viralizado en Facebook y otras redes sociales por el inesperado resultado que obtuvo una seguidora de Kylie Jenner. La mujer influencer aplicó gran cantidad de costosos cosméticos en todo su rostro hasta lucir idéntica a la celebrity de la serie Keeping Up with the Kardashians. Miles de usuarios que apreciaron el resultado quedaron impactados con la belleza de la mujer del video viral.

El video ha sido compartido por la cuenta de Leticiaf Gomes en Facebook. Actualmente, la publicación tiene más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios de fanáticos de los fanáticos de Kylie Jenner.

Usuarios de México, Estados Unidos, España y otros países más quedaron encantados al ver cómo terminó la protagonista del tutorial de belleza. Cabe indicar que esta no es la primera vez que Leticiaf Gomes pública en Facebook y otras redes sociales más la ‘malformación’ a un personaje de Hollywood.

Tal como se puede observar en los primeros minutos del video viral de Facebook, la mujer aplicó gran cantidad de maquillaje en todo su rostro para ocultar algunas imperfecciones, luego de ello diseñó los rasgos característicos de Kylie Jenner. Como resultado quedó idéntica a la famosa empresaria de Estados Unidos.

“Quedó muy hermosa”, “Luce idéntica a Kylie Jenner”, “No cabe duda que el maquillaje puede hacer magia en el rostro de las personas”, fueron algunas de los comentarios que se lee en la publicación de Facebook.

