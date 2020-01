No te lo creerás. Imágenes publicadas en Instagram dejan a miles de usuarios sin palabras y se vuelven virales a través de varias plataformas virtuales. Se trata de una nueva invención de la cuenta Unnecessary Inventions, unos pantalones con un detalle divertido en la parte trasera, que se supone resolverá el terrible problema de los bolsillos. Las fotos resultan tan ridículas que los internautas no dudaron en difundirlo por todos los lados posibles, lo que resultó en la publicación convirtiéndose en tendencia en países como Estados Unidos y México.

La cuenta de Instagram, ‘Invenciones Innecesarias’ en español, ha lanzado un nuevo producto que se añade a su peculiar repertorio de productos ‘innecesarios’. Esta vez se trata de unos pantalones que dice están diseñados para que lleves todo lo que necesitas en un solo lugar: el bolsillo trasero.

El bolsillo en cuestión es una sola enorme cavidad que abarca toda la parte trasera de los pantalones, de una cadera a otra. Como se aprecia en las fotos, cabe un iPad, un cepillo, un sándwich, un par de lente y, ¿por qué no?, una bandana.

También puedes llevar cuatro latas de cerveza en los SoloStash Pants™️, una revista, un martillo e incluso una MacBook. Increíble.

Si piensas que esto no es posible, ¿quién compraría algo así? ¿quién pensó que esto era necesario?, no te preocupes: es sátira. Los productos que lanza esta cuenta no están hechos para ser tomados en serio, ni siquiera están a la venta, sino que busca mofarse de productos que sí existen y burlarse de diversas marcas.

“A veces, ¡en realidad uno es mejor que dos! Ese es exactamente el caso de nuestra línea debut de jeans que presentan un bolsillo enorme que se estira a lo largo de tu trasero”, reza la descripción de los pantalones. “Lleva todas tus cosas esenciales para el día, no importa tu horario”, continúa.

“¿Cuándo van a estar disponibles para comprar?”, preguntó un usuario preocupado. “Yo creo que esto es súper necesario”, expresó otro comentario. “Qué feo, ¿es en serio?", dijo en su lugar un internauta.

Parecer ser que la ironía de la cuenta y sus extravagantes productos no siempre es bien recibida y hasta, a veces, pasa desapercibida por los usuarios de la plataforma.

En Instagram, la publicación, hecha el lunes 20 de enero, ya reúne más de 42 mil ‘me gusta’ y 800 comentarios. ‘Unnecessary Inventions’ tiene hasta hoy 405 mil seguidores y la mente maestra detrás de las extrañas ideas es Matty Benedetto. Y tú, ¿te comprarías un par de SoloStash Pants™️?