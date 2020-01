Hombre que fue captado por ‘Kiss Cam’ con su amante revela que ‘destruyeron su relación’ [VIDEO]

Deyvi Andrade, el hombre ecuatoriano que fue captado por la ‘Kiss Cam’ besando a su amante en un estadio de fútbol, acaba de revelar en su cuenta de Facebook que el video que se volvió viral en las redes sociales arruinó su relación, ya que su pareja lo abandonó.

Todo comenzó el pasado 19 de enero, cuando se llevó a cabo la ‘Noche Amarilla’, un partido de fútbol entre los equipos Barcelona de Guayaquil y Delfín. En un momento del encuentro, la ‘Kiss Cam’ enfoca a Andrade y una mujer, a quien no duda de besar frente a todos.

Lo curioso es que la mujer que fue enfocada por la ‘Kiss Cam’ no era la novia de Andrade, sino su amante. El video fue publicado en Facebook y no tardó en hacerse viral, al punto de que su esposa lo vio y decidió terminar la relación con el joven ecuatoriano que asegura llevará terapia psicológica.

“La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”, escribió Deyvi Andrade en su perfil de Facebook que se volvió tendencia en las redes sociales.

“En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga... y además en el video no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla”, añadió.