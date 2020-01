Para no creer. Mientras utilizaba Google Maps para realizar un recorrido virtual por las calles de Estados Unidos, un joven encontró a un hombre muy similar a ‘Heisenberg’, el protagonista de Breaking Bad y miles de fanáticos de la serie creada por Vince Gilligan quedaron en shock al ver las imágenes. El peculiar hallazgo no tardó en volverse tendencia en las redes sociales y miles de seguidores de Walter White no dudaron en compartir las imágenes. ¿Pudiste verlas? Aquí te las dejamos.

Según el autor del hallazgo, que compartió su descubrimiento en redes sociales, se encontraba utilizando Google Maps para recorrer las calles de la ciudad de Rochester, en Indiana, Estados Unidos, cuando de pronto divisa un extraño sujeto vestido de negro que le llamó la atención.

Como podrás apreciar en las fotos, captadas por Google Maps en junio de 2017, el extraño sujeto está vestido completamente de negro, incluso lleva un sombrero del mismo color. Al verlo, el joven no dudó en relacionarlo a ‘Heisenberg’, el personaje principal de Breaking Bad que fue interpretado por Bryan Cranston.

Si nunca has visto Breaking Bad debes saber que es una serie estadounidense que gira en torno a Walter White, un profesor de Química que sufre de cáncer. Para dejarle dinero a su familia, este hombre decide utilizar sus conocimientos para crear metanfetamina de alta calidad.

Para lograr su cometido tiene la ayuda de su exalumno Jesse Pinkman, interpretado por el actor estadounidense Aaron Paul. Para ocultar su identidad, Walter White decide llamarse ‘Heisenberg’ y utiliza una vestimenta negra, similar al del sujeto captado por Google Maps.

Si deseas ver las fotos del ‘Heisenberg’ que acaba de ser encontrado por las cámaras de Google Maps, entonces no dudes en revisar nuestra galería de fotos, deslizando la imagen principal hacia la izquierda. Si eres fanático de Breaking Bad no puedes perdértelas por nada del mundo.

Geniales trucos de Google Maps

Aunque no lo creas, Google Maps tiene una infinidad de trucos, que pocos usuarios conocen, que te serán de mucha utilidad y te convertirán en la envidia de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas.

Si deseas conocer todos estos trucos secretos y tips para sacarle provecho a Google Maps, entonces no dudes en revisar el siguiente video de YouTube que recopila los métodos ocultos de la aplicación desarrollada por el gigante tecnológico.