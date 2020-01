Esta perrita callejera espera todos los días su ‘wrap’ de carne afuera de restaurante [VIDEO]

En TikTok se compartió un video que rápidamente se ha viralizado y le ha robado el corazón a miles de usuarios de la plataforma. El clip muestra a una perrita fuera de un ‘Subway’, la reconocida cadena de restaurantes que se especializa en sándwiches. El can había estado yendo todas las noches desde hace un año y para los empleados del local ya es una tradición esperar a que llegue para alimentar a Sally. Este hecho enterneció a todo el que se topara con su historia y se volvió tendencia en países como Estados Unidos, México y España.

El ‘tiktok’ en cuestión se titula ‘La amo’ y es del usuario Gio. Este trabaja en la cadena de restaurantes Subway, especialistas en sándwiches y ‘wraps’ o enrollados. Se volvió viral cuando decidió compartir la peculiar visita que reciben cada noche desde hace un año.

Sally es el nombre con el que bautizaron a la adorable perrita que, de un momento a otro, empezó a concurrir las afueras del Subway, localizado en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Su apodo es ‘Subway Sally’ o ‘Sally del Subway’ en español.

“Siempre la alimentamos”, expresó Gio en el video. En él se cómo prepara la cena de Sally, siempre usando guantes y cumpliendo normas de seguridad, el empleado mezcla una serie de carnes; entre tocino, pavo y pollo, el 'wrap’ resulta sumamente apetecible.

Después, lo lleva hacia el can, que lo recibe hambrienta y no tarda en devorarlo bocado a bocado. Si bien son tan solo 15 segundos, es suficiente para que los usuarios de la plataforma no puedan evitar derretirse de amor por ella. Uno de ellos llegó a afirmar que ‘moriría por Subway Sally’.

No obstante, los comentarios de los internautas no son solo alabanzas. Hay mucha crítica en torno a las acciones de Gio y hay quienes cuestionan a la misma Sally.

“Reconozco a los perros callejeros cuando los veo. Sally es solo una engreída que se escapa de casa y que recibe Subway gratis”, sentenciaron en comentarios. “Cómo va a ser callejera si parece que usa Tresemmé”, criticaron otros, refiriéndose al pelo aparentemente liso y brillante de la perrita.

Por otro lado, hubo usuarios que criticaron las carnes que le sirvieron a Sally, calificándolo de dañino y afirmando que eso le causaría pancreatitis. Uno, además, llegó a reclamar que “le dan más carne a un perro que a nosotros los clientes”.

Sea cual sea la postura que elijas al ver el ‘tiktok’ viral, es indudable que ha causado furor en redes sociales a nivel internacional. El video ya reúne 3 millones de ‘me gusta’ y 34 mil comentarios. Un joven difundió el clip en Twitter y ahí presenta más de 5 millones de reproducciones.