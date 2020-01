Niña enferma no puede viajar así que le llevan 4 mil kilos de nieve a su puerta [VIDEO]

Una publicación en Facebook se volvió viral al mostrar la inesperada sorpresa que le habían preparado a una pequeña de 2 años que estaba demasiado enferma para viajar a ver la nieve. Los padres de la niña compartieron la historia en redes sociales y casi inmediatamente recibieron apoyo para ‘llevarle’ las vacaciones a su casa. En cuestión de horas, el caso recorrió el mundo y se volvió tendencia en países como Estados Unidos, México y España.

Quinn Walker tiene 2 años y desde que nació, está enferma. Cuando se estaba formando en el vientre de su madre, Sandee Walker, el lado izquierdo de su corazón no se terminó de desarrollar correctamente. Por eso, hoy Quinn tiene lo que se conoce como Síndrome Izquierdo Hipoplástico del Corazón (HLHS). En pocas palabras, tiene la mitad de su corazón.

Es por esta razón que no pudo ir a las vacaciones que tenía planeada su familia. Querían ir al norte de Estados Unidos y ver la nevada reciente. Se podría decir que es el equivalente a ir de Lima a Puno: es igual de largo y duro, sobretodo para una niña que ha sobrevivido dos operaciones de corazón.

Sin embargo, su doctor consideró que Quinn no estaba lista y no tendría la fuerza suficiente para afrontar la altura de esa región del país. Tristemente, no podría viajar.

Sandee resolvió expresar su desilusión en su página personal en Facebook, pensando que simplemente quedaría en una publicación que verían sus contactos y nada más.

Para su grata sorpresa, el departamento de Bomberos de Arizona, el estado en el que residen, notó la situación y se propuso una meta: lograr que el deseo de ver la nieve de Quinn se hiciera realidad.

Junto con el departamento policial, 4 mil kilogramos de nieve fueron transportados a la puerta de la casa de la pequeña, creando así un paraíso de invierno sorpresa.

Sandee no podía creerlo cuando vio a su hija pasándola tan bien, como cualquier otra niña normal. “Se ve como una pequeña sana, no te imaginarías que está luchando por su vida”, comentó sobre su bebé.

“Estoy muy agradecida a todo el mundo que se ha juntado por mi familia, ha sido increíble”, añadió sobre la hermosa sorpresa que le dieron a su hija. “Se divirtió como nunca toda la mañana”, comentó también.

Todo esto fue posible gracias a la atención que le prestaron al caso en redes sociales. Solo en Facebook, Quinn tiene 1,300 seguidores y todos ellos se mostraron emocionados de que haya podido cumplir su sueño de invierno.