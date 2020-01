Irreconocible. Así quedó una mujer que se ha hecho viral en YouTube durante las últimas horas, luego de que se publicara un video del radical cambio de look que obtiene tras aplicarse diversos productos de maquillaje en el rostro.

Tanto el proceso de maquilla como el increíble resultado que obtiene la mujer quedaron registrados en una impactante grabación que fue compartida por su hija a través de su canal de YouTube: Kawaiidoll1.

Y es que, como se ve en la descripción del video, es la propia hija de la protagonista del clip viral, quien le aplica diversos productos de belleza en la cara a su madre hasta obtener una apariencia juvenil de su rostro y sorprender a más de uno con el resultado.

“Maquillando a mamá”, se lee en la descripción del video que compartió la joven youtuber a través de su canal, y que no tardó en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes no dudaron en expresar su asombro por la apariencia juvenil que obtiene la mujer, de aproximadamente 60 años, tras la sesión de maquillaje que le realiza su hija.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en YouTube, se observa los diferentes productos que la joven youtuber aplica en el rostro de su madre, paso a paso, hasta dejarla casi irreconocible, según comentaron algunos de sus seguidores, quienes felicitaron a la autora de la grabación por su talento con el maquillaje.

Mira el video:

“Quedó hermosa, y definitivamente si no tiene brillo, no es un maquillaje tuyo”. “¡Wow!, que hermosa quedó tu mami y, claro, como no, si su hija es una profesional en el maquillaje”, escribieron algunas usuarias de YouTube luego de ver el videotutorial que se ha viralizado.