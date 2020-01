Peruana compra mascarilla coreana, la utiliza por unas horas y ahora luce así [VIDEO]

Las mascarillas coreanas se han vuelto muy populares en la actualidad, al punto de que una joven peruana quiso probar sus beneficios. La muchacha contó en YouTube su experiencia con este producto y el video no tardó en volverse viral en las redes sociales, especialmente en Estados Unidos, México, España, entre otros países.

La joven que publicó el video en YouTube reveló que la mascarilla coreana contiene toxina de serpiente y es muy útil para retardar la progresión de las arrugas, especialmente en las zonas más propensas como son la frente, la mejilla, el cuello, el contorno de los ojos y los labios.

En el material audiovisual, que fue subido a YouTube el pasado 13 de enero, la youtuber peruana revela que antes de utilizar la mascarilla de serpiente es necesario que las personas cumpla ciertos requisitos como no tener acné, que tu piel no esté irritada o quemada por el sol, etc.

“Si ocurre lo siguiente, por favor deje de usar inmediatamente si la piel se vuelve roja o hinchada. Asimismo, se debe evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre debe enjuagarse bien con agua”, son algunas de las recomendaciones que se pueden leer en la descripción del video de YouTube.

Como podrás apreciar en el video, la youtuber peruana se saca la mascarilla coreana del rostro y comienza a contar los resultados que ha obtenido. Según detalló la joven, después de sacarse el producto de la cara sintió su piel un poco más tersa y desinflamada. ¿Qué opinas? ¿Te animas a probarlo?