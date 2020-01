Facebook viral: vendedor de flores se vuelve’ famoso’ tras disfrazarse como Spiderman para ofrecer sus productos

Un vendedor de Tailandia se ha vuelto ‘famoso’ en Facebook tras revelarse la increíble ‘estrategia’ que utilizó para hacer crecer su negocio de venta de arreglos florales. El sujeto vio que el negocio no le iba bien y decidió disfrazarse de un colorido personaje de Marvel para salir adelante.

El resultado fue muy favorable para él y su historia se ha vuelto viral en Facebook, red social donde se reveló cómo se volvió el ‘Spiderman’ que vende flores en Ang Thong. ¿Qué pasó exactamente? Aquí todo al respecto.

A través del portal de Facebook ‘RecreoViral’ se pudo conocer la historia de Thingsuk Panongling, un vendedor de guirnaldas de flores quien salvó su negocio luego de disfrazarse de ‘Spiderman’ y así incrementar sus ventas.

El hombre reveló en Facebook que el negocio de venta de guirnaldas bajó considerablemente por lo que decidió hacer algo al respecto. Es así que se elaboró un traje de ‘Spiderman’ y ahora se ha convertido en su ‘uniforme’ de trabajo.

Tal como se reveló en este increíble video de Facebook, Thingsuk Panongling lleva más de diez años vendiendo flores en las carreteras cercanas a Ang Thong en Tailandia y ahora luce como el superhéroe de Marvel que fue interpretado por Tom Holland.

“El negocio se puso difícil así que pensé que si me vestía de forma colorida atraería a los clientes. Mi estrategia ha funcionado ya que he vendido más guirnaldas y la gente me recibe siempre con una sonrisa”, sostuvo el alegre sujeto quien ahora se ha convertido en el favorito de miles de personas en Facebook.

En Facebook se reveló que su éxito ha llegado a otras ciudades aledañas y cientos de personas acuden a su ciudad para comprar sus productos y tomarse algunas fotografías con este colorido ‘Spiderman’ de Tailandia. Aquí podrás conocer un poco más de este simpático personaje que alegra a los conductores que pasan por Ang Thong.