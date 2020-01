“Muéstrame un mejor ejemplo de amistad”. Esta fue la descripción que usó un usuario de Twitter para compartir un curioso video que ha causado sensación en Facebook y otras redes, al mostrar el peculiar comportamiento de un pato con un grupo de hambrientos peces.

El curioso momento ha quedado registrado en una grabación que ha dado la vuelta al mundo durante las últimas horas, al mostrar, una vez más, la increíble relación que une a estos animales pese a no ser de la misma especie.

Las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y Twitter, muestran el preciso momento en que el pato saca un poco de su comida con su pico y alimenta a cada uno de los peces que se aglutinan a su costado abriendo la boca.

Tal como se ve en el clip viral de Facebook y como aseguran algunos internautas, por el comportamiento de los peces, no parece ser la primera vez que el pato comparte su alimento con estos. Un curioso hecho que no pasó desapercibido para algunos turistas que presenciaron la escena y no dudaron en compartirla en las redes.

La singular grabación no tardó en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y Twitter, quienes compartieron las imágenes desatacándolas como un verdadero ejemplo de amistad y convivencia.

Mira el video viral:

“Puede llamarse un ejemplo de relación simbiótica entre pato y pescado”. “Realmente los animales son mejores que los humanos”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas luego de ver el video viral.