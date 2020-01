Perro se escapa de casa, su dueña lo reprende y este le pide perdón por su travesura [VIDEO]

Un amoroso gesto que conmovió a miles. Un perro se convirtió en el protagonista principal de un video viral publicado en Facebook, debido a que suplicó el perdón de su dueña tras permanecer horas afuera de su hogar y estar a punto de sufrir un terrible accidente.

Una joven pidió ayuda de los integrantes de su familia al percatarse que su adorada mascota había escapado de casa. Luego de unas horas, lo encontró deambulando por los alrededores de su localidad y no dudó en regañarlo causando gran impresión en Facebook y otras redes sociales.

“Sabes que de aquí no te tienes que salir. ¿A dónde te fuiste? Casi te atropella un carro allá afuera por andar de vago”, expresó furiosa la muchacha, mientras el perro permaneció sentado en medio de la sala y con la cabeza agachada.

Por un momento, el protagonista del viral de Facebook intentó moverse del lugar para no escuchar las reprendes por su travesura y recibió una contundente respuesta por parte de su cuidadora: “No te vayas, ahí te quedas sentado”.

De pronto, el can se acercó a la mujer con la finalidad de darle emotivo abrazo para pedir perdón por su mala acción. Ella no pudo contener las lágrimas y le comentó su preocupación al pensar “que no lo iba a encontrar”.

Las imágenes se divulgaron en una página de Facebook llamada “Texanita Nolazco”, donde obtuvieron más de 9 millones de reproducciones y se volvieron tendencia en cuestión de horas. Varios usuarios se sintieron identificados con sus mascotas por la escena representada por el perro, asimismo, aprovecharon en mostrar a sus ‘engreídos’ de la casa.