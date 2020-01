En YouTube se acaba de viralizar un video que ha llenado de intriga las redes sociales, ya que nos revela los secretos detrás del extraño mensaje ‘Ernest Olkowski was right’, una frase que se puede leer en los stickers que han aparecido en varias ciudades del mundo. El clip se volvió tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países, y miles quedaron se sorprendieron al verlo.

gRUNgerOFICIAL, el canal de YouTube que publicó el video, reveló que todo comenzó a mediados de 2018 en la ciudad de Milán, en Italia, cuando un grupo de personas empezó a encontrar varios stickers de color negro que tenían escrito la frase ‘Ernest Olkowski was right’ en letras blancas.

Los stickers se encontraban pegados en todos lados, en los botes de basura, en las señales de tránsito, en los postes de alumbrado público, incluso en algunas esculturas públicas. Tanta intriga generaron estas pegatinas que en varios foros como 4chan y reddit comenzaron a especular su procedencia.

De acuerdo al autor del video, subido a YouTube el pasado 7 de enero, en dichos foros comenzaron a realizar investigaciones para hallar a las personas que estaban detrás de los extraños stickers. De igual manera, los usuarios empezaron a publicar sus teorías y hallazgos sobre el famoso ‘Ernest Olkowski’.

Un usuario de reddit encontró una cuenta de Instagram llamada ‘Ernest Olkowski was right’ y para sorpresa de toda la comunidad su primera publicación databa de un año antes de que empiecen a aparecer los extraños stickers. En sus fotos podemos ver las mismas pegatinas sobre todo tipo de fotos.

Otro usuario del foro encontró una página web con el mismo nombre y que es sumamente misteriosa, ya que todo aparece negro y solo se puede apreciar un contador que tiene 10 dígitos. Según el autor del video de YouTube, el contador llegará a cero el 8 de marzo de 2024 al medio día.

Lo más curioso del asunto es que los stickers de ‘Ernest Olkowski was right’ empezaron a aparecer en otras ciudades del mundo, ya no solo en Italia. Algunos foreros, la mayoría europeos y estadounidenses, publicaron fotografías de sus hallazgos con estas misteriosas pegatinas.

Hasta el momento, el caso de los stickers de ‘Ernest Olkowski’ siguen siendo un misterio; sin embargo, hay una teoría muy fuerte que asegura que el autor original es un estudiante de la Universidad Politécnica de Milán, ya que dicho recinto está lleno de pegatinas y fue uno de los primeros lugares donde comenzaron a aparecer.

Hasta el momento, la teoría más aceptada en YouTube es que se trataría de una especie de broma que un joven realizó y que los cibernautas de otras partes del mundo comenzaron a agrandar, realizando sus propias pegatinas con la frase ‘Ernest Olkowski was right’. ¿Tú qué piensas?