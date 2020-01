Te robará el corazón. A través de Facebook se compartió un video viral que conmovió a más de un usuario, debido a que un orangután hembra se acercó de forma cautivadora a una madre amamantando a su bebé de 4 meses cuando visitó su recinto, ubicado en el zoológico de Schoenbrunn, en Austria.

Gemma Copeland, de 30 años, disfrutaba de sus vacaciones en Viena junto a su pareja Shane, de 31 años, y su menor hijo de tan solo 15 semanas de nacido. Ellos tuvieron la idea de visitar un establecimiento que acoge diversos animales y no imaginaron que serían testigos de una amorosa escena que causó ternura en Facebook y otras redes sociales.

Mientras la pareja caminaba por el área de los orangutanes, el pequeño comenzó a llorar porque tenía hambre y su madre empezó a darle pecho. Ante esta acción, la protagonista del viral de Facebook se pegó al cristal de su santuario para observar el amoroso momento.

“Fui a la ventana para mirar más de cerca y me senté para que mi hijo pudiera ver al orangután. No quería asustarla. Ella se sentó junto a mí, me miró directamente a los ojos y levantó la mano como para tocar a mi hijo. Yo estaba asombrada con esta criatura”, escribió Gemma en su publicación de Facebook.

"Durante aproximadamente media hora siguió acariciando el cristal conmigo, como si me apoyara y me protegiera”, comentó la mujer conmovida por el comportamiento del animal, asimismo, manifestó que lloró de la emoción y sintió una conexión especial.

Por otro lado, divulgó la triste historia en Facebook de la primate bautizada como Sol por los encargados del zoológico. Días antes de la presencia de Gemma Copeland con su bebé, el animal dio a luz a su cría muerta y esto la dejó destrozada.