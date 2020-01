Encuentra al ratón oculto entre hongos, el nuevo ‘reto visual’ que casi nadie puede superar [FOTOS]

Una fotografía se ha vuelto viral en Facebook puesto que en ella se plantea un nuevo ‘reto visual’ que ha generado más de un dolor de cabeza en miles de usuarios. ¿De qué se trata? La imagen en cuestión te desafía a encontrar un pequeño ratón escondido entre hongos multicolores. ¿Te animas a probar tu destreza visual?

Si bien los retos visuales se hicieron populares en Facebook en el 2019, lo cierto es que este nuevo año han vuelto con fuerza y han enfurecido a más de uno. Este nuevo ‘challenge’ te desafía a encontrar en menos de 20 segundos a un travieso roedor que se esconde entre varios hongos. Te aseguramos que no podrás superarlo, puesto que el 99% que lo ha intentado no consiguió superarlo en poco tiempo. ¿No lo crees? Sigue leyendo para conocer todo al respecto.

A través de Facebook se ha vuelo viral una colorida imagen que ha generado más de un dolor de cabeza a miles de usuarios. Esto debido al complicado ‘reto visual’ que implica, el cual busca medir el nivel de agilidad cognitiva que una persona puede llegar a tener.

Si eres de las personas que gusta de este tipo de desafíos, te comentamos que en Facebook está que circula esta fotografía, en la que podrás ver una gran cantidad de hongos de colores. ¿En qué consiste el reto? Pues bien, lo único que debes haces es ubicar al travieso ratón que se ha escondido entre estas zetas.

Facebook viral: encuentra al ratón oculto entre hongos, el nuevo reto visual que casi nadie puede superar

Aunque parezca mentira, miles de usuarios de Facebook no han podido superar con éxito este ‘challenge’ y han quedado más que frustrados por no conseguir ubicar al pequeño roedor. Si eres de las personas que no han podido ubicar en menos de 20 segundos, esto significa que necesitas resolver más retos similares de forma cotidiana, para poder agilizar tu agudeza visual y cognitiva.

La solución

En la galería ubicada en la parte superior de esta publicación podrás ver la imagen completa que circula en Facebook, pero con algunas modificaciones para que puedas solucionarlo rápido.

Como podrás notar en la parte central izquierda se encuentra un círculo rojo en el que se localiza al travieso ratón que se escabulló entre estos hongos multicolores y causó más de un dolor de cabeza en redes sociales ¿Lo encontraste por tu cuenta? Si es así felicidades puesto que perteneces a un pequeño grupo que logró superar esta prueba en segundos.