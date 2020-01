Miles de usuarios de YouTube quedaron encantados al escuchar cantar a un residente de Filipinas. La mujer invidente deslumbró en las redes sociales tras interpretar la canción “Will Always Love You” de Whitney Houston.

Según los detalles en la publicación que se ha viralizado en YouTube, se trata de Elsie Balawing, una joven invidente que ha demostrado tener gran habilidad para la música.

La mujer que es viral en YouTube hizo un cover de “Will Always Love You”, dejando anonadado a miles de usuarios por su parecida voz a la de la recordada artista Whitney Houston.

“Es prácticamente el doble de Whitney Houston", “No puedo creer que tenga esa voz”, “Esa hermosa voz identifica ha nuestra bella artista", “Esa canción es muy sentimental”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron los usuarios de YouTube tras ver el video viral.

Actualmente, la publicación de YouTube que es tendencia en las redes sociales tiene más del millón de reacciones y cientos de comentarios de los usuarios, algunos de ellos, se conmovieron al escuchar cantar a melodiosa voz de Balawing.

Si quieres conocer a la cantante invidente que ha sido comparada con Whitney Houston, te invitamos a revisar nuestra galería de fotos. Recuerda que para ver las imágenes, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.