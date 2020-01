¿Por qué las puertas de los baños públicos no llegan al suelo? [VIDEO]

Si alguna vez entraste al baño de un centro comercial, restaurante u otro establecimiento público, seguramente notaste que la puertas no suelen llegar hasta el suelo. Esto suele molestar a la mayoría, ya que piensan que no tienen privacidad; sin embargo, hay varias razones que avalan esta decisión. Un video publicado en YouTube recopiló todas ellas y las imágenes son tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países.

GENIAL, el canal de YouTube que elaboró el video, reveló que no existe una, sino varias razones, del por qué las puertas de los baños públicos no llegan al suelo. La primera es que en caso la persona sufra de algún problema, como un paro cardíaco, será más fácil saberlo, ya que no estará sentado correctamente.

Otra razón del por qué las puertas de los baños no llegan hasta el piso es que de esta forma evita filas innecesarias, ya que una persona puede saber qué baño está desocupado. Si un cubículo está cerrado la única forma de saber si no hay nadie será tocando o empujando la puerta.

Una tercera razón, detallada en este video que tiene más de 3 millones de reproducciones en YouTube, es que ayuda a que los cubículos se ventilen. En caso la puerta de un baño público llegue hasta el techo será mucho más difícil que los malos olores se disipen.

El material audiovisual, publicado en YouTube el pasado 27 de octubre, revela además que las puertas que no llegan al suelo en los baños públicos desalientan a las personas para tener un comportamiento inapropiado dentro del cubículo.

Así como las razones mencionadas anteriormente, existen otras y todas son explicadas en este video que está causando sensación en las redes sociales, especialmente en YouTube. No puedes perdértelo por nada del mundo.