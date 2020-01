Peruanas hacen tendencia en TikTok con divertida canción “Limeñita Anthem” [VIDEO]

TikTok viral creado por dos jóvenes peruanas causa sensación en redes por su letra provocativa y divertida. “Limeñita Anthem” ha encantado y ha dado que hablar a los usuarios de las redes sociales, lo que posicionó a la canción como tendencia no solo en la plataforma, sino en Twitter e Instagram en nuestro país. ¿Ya lo escuchaste?

Isabela Fernández Fernández y Doménica del Pozo Suito son las mentes maestras detrás de la peculiar canción, por muchos considerada como el nuevo ‘hit’ del verano e incluso afirmando que ha derrocado al ‘single’ “Tusa”, de la reggeatonera Karol G, como la canción preferida entre los jóvenes de Lima.

todos pensamos que tusa iba a ser la canción del verano pero nadie vio venir a limeñita anthem — :) (@lujajajaja) January 10, 2020

Ya no es pon Tusa. Ahora es pon Limeñita Anthem — Sebastian (@sseebaasstiiaan) January 10, 2020

Limeñita anthem > tusa — gnozalo (@gnozaloc) January 10, 2020

La letra habla de dos amigas, 'Cami’ y ‘Anto’, que cuentan sus pasatiempos, (“me gusta ir a juerguear”) y sus gustos (“me hice a Nicolás, porque, pu**, está buenazo”), con un acento conocido como el acento “pituco limeño".

A primera vista, muchos usuarios confundieron el video viral como algo a tomarse en serio; sin embargo, pronto empezaron a darse cuenta del tono cómico del contenido y las vistas se multiplicaron. Incluso, la radio Studio 92 pasó la canción en vivo. Doménica e Isabela no se lo podían creer.

“Nos pasaron un video de que estaba sonando en la radio y gritamos porque nos pareció irreal”, cuenta Doménica sobre escuchar su ‘tik tok’ en la radio.

El 8 de enero, Isabela posteó la canción en su cuenta de TikTok, @pixabela, y horas después el video ya había alcanzado las 40 mil vistas. Mientras Doménica, Isabela y Sebastián, un amigo en común de ellas, no se imaginaban que la parodia alcanzaría más de 100 vistas, ‘Cami’ y ‘Anto’ saltaron de la plataforma hacia Twitter y Facebook y se establecieron como tendencia.

“Estábamos los tres en la playa sin nada que hacer. Pero en eso vimos un ‘tik tok’ de una chica de Estados Unidos y se nos ocurrió hacer uno como burlándonos del típico modelo de chica limeña que vive en su burbuja”, recuerda Doménica sobre el origen de la polémica parodia. Y nació “Limeñita Anthem”.

De hecho, los tres intrépidos jóvenes creían que la canción no tenía la calidad suficiente para viralizarse. “Oigan, ¿y si esto se vuelve viral?”, les preguntó del Pozo. Ellos le dijeron que no había forma, estaba “malazo”.

La letra es un factor que aportó de sobremanera al estallido digital de “Limeñita Anthem”. Los chicos escribieron las rimas en 10 minutos, las grabaron y se fueron a hacer otra cosa. A las horas ya era tendencia. La fama no vino de forma gratuita: muchos se mostraron molestos e incómodos con los personajes y les escribieron increpándoles que la historia de las “limeñitas” de la canción era demasiada coincidencia con la realidad.

No obstante, Doménica e Isabela aseguran que lo que describen está hecho para tomarlo con humor e ironía. Lo hicieron por diversión y, sobre todo, para burlarse del estereotipo de lo que se conoce como “pituca”, una persona que tiene buena posición socio-económica pero que está desconectada de la realidad y es inconsciente de su privilegio. “Lo hicimos con la intención de parodiar y criticar a esa burbuja en la cual permanece gran parte de la sociedad limeña”, argumenta Isabela, “es algo que se debe tomar con humor y un poco de consciencia”.

Si bien el viral nació como producto del aburrimiento, la letra ha sido calificada como crítica social, como un comentario satírico acerca del materialismo y el clasismo aún presente en nuestro país y que sale a flote más a menudo de lo que nos gustaría admitir (no olvidar el jabón).

Las chicas insisten en dejar claro dos cosas: 1) no es en serio y 2) es una burla. Es más, Doménica cuenta que le gustaría que las niñas y jóvenes que escuchen el “hit” se queden con el mensaje de que caer en esa figura, la de la ‘blankita’, como le dice, es un patrón “estúpido”.

Isabela actualmente reúne 8138 seguidores y 34.4 mil ‘likes’ en total en su cuenta de TikTok, una diferencia alucinante si se toma en cuenta que antes de publicar la canción tenía apenas 50 seguidores. Doménica, por su parte, subió hasta 1350 seguidores en la plataforma. Ella notó el cambio más que todo en Twitter, donde pasó de 200 a 2 mil seguidores en el transcurso de cuatro días.

“En verdad, me alegra”, admite del Pozo sobre su nuevo status de celebridad digital y prevee que usará su nuevo alcance para promover un estilo de vida vegano y concientizar a quien se pasee por su perfil.

Fernández, más bien, comenta que la atención que ha atraído el clip viral le hace preguntarse por qué otros temas no son cubiertos de la misma manera. “Me incomoda un poco que para este tipo de situaciones todos los medios saltan al primer segundo para soltar la noticia, pero cuando ocurre algo en nuestro país, de real importancia, los noticieros no le prestan la debida atención”, manifiesta la joven.

¿Ya te aprendiste la letra? Acá te la dejamos:

"Hi, my name is Cami y me gusta ir a juerguear.

Me voy todos los años a Joia a vacilar.

Mi flaco es promotor y se llama Nicolás

y me lleva todo los viernes a Osaka a jamear.

Hi, my name is Anto y estudio en la de Lima.

He jalado mate 1, tipo, dos veces, alucina.

Voy al Loola every tuesday y manejo un carrazo.

Y, sí, me hice a Nicolás porque, pu**, está buenazo.

Hue***a, te hiciste a Nicolás?"