Policía peruano detiene el tránsito para ayudar a perros callejeros que no podían cruzar peligrosa calle [VIDEO]

Video posteado en Facebook se vuelve viral a tan solo una hora de haber sido publicado. En las imágenes se aprecia a un policía peruano interrumpir momentáneamente sus labores para ayudar a cruzar y alimentar a un par de perros callejeros que estaban cerca. La nobleza del acto se tradujo en cerca de 1.5 mil reacciones de los usuarios peruanos, entre “me encanta”, “me sorprende” y “me gusta”.

El video apareció publicado por la página “Seguridad ciudadana Tacna” en Facebook y muestra la cautivadora interacción entre un efectivo policial y un par de perritos callejeros en la provincia de Tacna.

En este, el policía está desempeñando su labor cuando se percata que los perros habían estado a punto de ser atropellados al tratar de cruzar la concurrida intersección. Inmediatamente, toma en brazos al más pequeño de los canes e invita al más grande a seguirlo mientras se dirige a la seguridad de la calle más cercana.

Las cámaras de vigilancia de la Municipalidad Provincial de Tacna situadas en el cruce de la avenida Patricio Meléndez con la avenida Leguía capturaron el adorable momento. Muestran que el efectivo, identificado como Edilberto Flores Mamani, no solo los ayudó a cruzar, sino que además, toma la responsabilidad de alimentarlos y ofrecerles agua.

Después de cruzar, el joven se acerca con paso decidido a una tienda aledaña y sale con una bolsa negra. Aún con el perro más pequeño en brazos y el can más grande siguiendo sus movimientos, los lleva a una esquina segura, al lado de un teléfono público, y revela el contenido de la bolsa: galletas caninas.

Les sirve a cada uno y procede a derramar algo de agua en la acera. Los perritos se reúnen a su alrededor, ansiosos de probar las croquetas. El policía no olvida su labor y, después de asegurarse de que estén cómodos, vuelve a su puesto de trabajo.

Sin embargo, parece que no puede despegarse de sus nuevos amigos, y cada tantos minutos regresa a revisar si han comido o a servirles un poco más de agua.

El perro más pequeño se echa al lado de las galletas y no parece estar muy interesado. El can amarillo y más grande devora cuanto puede y lame el piso.

Mientras tanto, Edilberto llama la atención a un taxista infractor y realiza sus demás labores como policía de tránsito. Se para en mitad de la pista, toca su silbato, conduce el tráfico y se queda atento a cualquier intento de infracción, todo a la vez que se asegura que los animalitos estén a salvo.

Los usuarios de Facebook que presenciaron el hecho en la red no dudaron en mostrar su apoyo hacia este acto, calificado de “noble” y “bondadoso”, viralizando el video con 17 mil visualizaciones. Los más de 700 comentarios en la red social dan cuenta de internautas preocupados por la posibilidad de que sancionen a Edilberto por haber abandonado su puesto para realizar tan desinteresada acción hacia dos seres indefensos.