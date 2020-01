No podrás contener las lágrimas. Mediante la plataforma de TikTok se dio a conocer un nuevo video viral, el cual ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales. En las imágenes se ve a un hombre que paseaba cerca a un río; sin embargo, su tranquila caminata tomó un giro inesperado.

El hombre visualizó a un perro que nadaba en las aguas heladas del río, y decidió rescatarlo. Múltiples internautas se mostraron conmovidos con la historia de este pequeño can, y la en la que actuó el hombre. El video es ahora tendencia en Estados Unidos y México. ¿Ya viste las imágenes? Aquí te las enseñamos.

La plataforma de TikTok fue la indicada para compartir el video que grabó un hombre, con el usuario Russellmakes. En las imágenes se ve a un perro nadando en las aguas heladas de un río, mientras ladra para llamar la atención de algún transeúnte.

El hombre, alarmado por el ruido, notó al can y decidió hacer algo para ayudarlo. Primero llamó la atención del perro mediante silbidos, esto ocasionó que el animal nade cerca a él y sea más fácil el rescate. Después ingresó al río y sacó al can sin problemas, pues el ‘mejor amigo del hombre’ se encontraba débil y no opuso resistencia.

Múltiples personas que visualizaron el heroico acto se acercaron al hombre y al perro para brindarles ayuda. El peludo animal temblaba sin control, pues habría estado varios minutos en las aguas heladas. Gracias la publicación en TikTok se dio a conocer esta linda hazaña. Aquí te dejamos el video original, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota.