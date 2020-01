Mujer escucha ruidos extraños en su techo y descubre a gato escondido [VIDEO]

No lo podrás creer. Mediante la plataforma se Facebook se dio a conocer un nuevo video viral, el cual le ha robado más de una sonrisa a los usuarios de las redes sociales. En las imágenes se ve a un pequeño gato, el cual emerge de un agujero en el techo de una casa.

El viral ha causado furor entre los cibernautas, quienes no dudaron en comentar y compartir el curioso video. Las imágenes son ahora tendencia en países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

Facebook fue la plataforma seleccionada para compartir este particular video, el cual fue grabado por la joven dueña de la casa. En las imágenes se ve que la cabeza del felino se encuentra atrapada en el pequeño orificio destinado para cableado eléctrico.

Su dueña, desesperada, trata de sacarlo del estrecho conducto, pues podría sufrir algún tipo de quemadura y hasta podría ser electrocutado. El gato se veía muy cómodo en el hoyo, por lo que no intentaba salir, pese a los intentos de la mujer.

Los comentarios en Facebook no tardaron en llegar, pues el hilarante video robó más de una carcajada los usuarios de internet. La mujer trató de persuadir al felino ofreciéndole comida; sin embargo, este no salió de su escondite. Aquí te dejamos el video original, no olvides revisar nuestra galería de imágenes en el aparte superior de la nota.