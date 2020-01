Pensaron que la perrita tenía cejas falsas, pero resultaron ser reales [VIDEO]

Una publicación en Instagram atrajo la atención de miles de usuarios a nivel mundial por lo increíble de su contenido. En países como Estados Unidos y México se volvieron locos con las fotos de una perrita que lucía un par de cejas casi humanas. Aseguran haber intentado limpiar lo que parecían manchas, pero se sorprendieron al darse cuenta que eran reales.

El albergue de animales rescatados ‘Good Hands Shelter’ de la ciudad rusa Bratsk subió a su cuenta de Instagram una foto de una perrita recién rescatada cuyo rostro estaba adornado con un par de manchas en la parte superior de sus ojos de color negro que asemejaban cejas. Intentaron limpiarlas pero las singulares sombras demostraron ser 100% naturales.

Los veterinarios del albergue atribuyen el divertido aspecto de la perrita a un posible cruce con la raza canina ‘Husky’, la cual se caracteriza por presentar “cejas” o pelaje más oscuro encima de los ojos. No obstante, las cejas del can son tan bien definidas y oscuras que es imposible no asombrarse.

Oksana, una joven rusa amante de los perros se topó con la publicación de las fotos del albergue en Instagram y se enamoró instantáneamente. Hoy, ella maneja la cuenta oficial de la que ahora se llama Frida, en honor a la pintora mexicana Frida Kahlo y su famoso ‘look’ de uniceja. La cuenta (@brovisvoi) con tan solo 34 publicaciones ya reúne un total de 5 mil 800 seguidores.

Las fotos y videos muestran a Frida revolcándose en la nieve o paseándose con abrigos y gorros entre las calles gélidas de Rusia. Con cifras que no bajan de las 1500 visualizaciones y ‘likes’, es válido considerar al can como una celebridad digital.

Además de haber alcanzado la fama en Instagram, Frida ha aparecido en varios medios tanto locales como a nivel global. Es una sensación. Los usuarios de redes sociales, acostumbrados a dibujarle cejas a las mascotas y los bebés a modo de broma, tienen en Frida a un ícono con auténticas cejas.