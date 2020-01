Unos soldados se han vuelto ‘famosos’ en Facebook, luego de que protagonizaran un divertido video viral donde los vemos cantando ‘Barbie Girl’, mientras hacían un recorrido nocturno. Gracias a las redes sociales, las imágenes se volvieron tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países. ¿Ya las viste?

La página de Facebook que publicó el material audiovisual, que tiene más de 250 millones de reproducciones, no brindó muchos detalles sobre este hilarante video viral; sin embargo, eso no impidió que las imágenes sean compartidas por miles de cibernautas en las redes sociales.

“I’m a barbie girl, in a barbie world, life in plastic is fantastic”, se puede escuchar decir a los soldados que aparecen en este gracioso video de Facebook. Aunque no lo creas, esta no sería la primera vez que un grupo de militares hacen noticia por cantar el tema del grupo europeo Aqua.

Hace algunos años, un grupo de militares rusos dieron que hablar en Facebook, YouTube y otras redes sociales, luego de que cantaran ‘Barbie Girl’ mientras marchaban. El hecho dio la vuelta al mundo y provocó todo tipo de comentarios, la mayoría los felicitaba.

Si nunca en tu vida escuchaste ‘Barbie Girl’, debes saber que la canción fue todo un éxito en la década de los noventa. Según medios extranjeros, el tema del grupo Aqua fue número uno en varios países; sin embargo, no todo fue ‘color de rosa’, ya que Mattel los demandó por usar el nombre de su muñeca.

El videoclip de Barbie Girl tiene más de 694 millones de reproducciones en YouTube y podemos ver a la cantante Lene Nystrøm interpretando a Barbie, mientras que Ken fue personificado por otro miembro de la agrupación llamado René Dif.