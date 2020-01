Solo aquellos que tienen un perro como mascota pueden entender el dolor que se siente el verlos partir a una mejor vida. Esta vez le tocó a Dale Thompson, un residente de Toronto, Canadá. El hombre compartió el desgarrador momento en el que su mascota de 14 años, de nombre Murphy, da sus últimos pasos en este mundo.

Fue a través de las redes sociales que Thompson compartió una fotografía de Murphy después de la Navidad. “Esta es la decimocuarta y última Navidad de Murphy conmigo. Trágicamente, el cáncer ahora atraviesa su nariz y su garganta. No hay nada más que pueda hacer excepto hacerlo sentir cómodo y feliz", fue el mensaje que acompañó la publicación.

Sabiendo que a su fiel amigo le quedaba poco tiempo de vida, Thompson decidió actualizar a sus seguidores y compartió un video en el que se ve a Murphy caminando lentamente por la calle, pasos que serían los últimos del can.

“Murphy caminó al veterinario hoy por última vez. Entró con dignidad, claridad y honor. Dejó este mundo de la misma manera en que entró: con estilo, gracia y felicidad ”, escribió con mucha pena Thompson.

Pese a saber con anticipación que su mejor amigo perdería la vida debido al cáncer que padecía, Dale Thompson siente que fue Murphy quien le proporcionó consuelo en los momentos finales de su despedida.

“Incluso al final, él estaba feliz y cuando lloré para despedirme, trató de levantarse e irse conmigo. No podía decirle lo suficiente lo que sentía por hacer esto y cómo me arrepentía cada vez que me enojaba con él o no pasaba suficiente tiempo con él. Él era feliz", dijo Thompson.

El residente de Toronto dio más detalles sobre la enfermedad que aquejaba Murphy en una desgarradora y triste publicación escrita por él mismo en el portal Medium. “Sabes que te habría tomado tu cáncer si hubiera podido. Fuiste una anomalía no solo por las visitas amorosas al veterinario, sino por disfrutar de recibir una aguja. Tu último gesto fue detenerme de llorar antes de tu último aliento. Me pregunto si entendiste cuando te pedí que me esperaras al otro lado", se puede leer.

Las respuestas a través de Twitter no se hicieron esperar y muchos usuarios han simpatizado con la experiencia de Dale Thompson y Murphy. Las palabras de consuelo no faltaron en el video.