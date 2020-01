Un perro callejero se ha convertido en una celebridad en las redes sociales, especialmente en Facebook, luego de que apareciera en un video viral uniéndose a la celebración de unos jóvenes que ‘pogueaban’ en la calle, mientras escuchaban música metal. Las imágenes se volvieron tendencia en varios países, como México, España y Estados Unidos, y miles de personas no dudaron en compartirlas. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

‘Lomitos Unidos’, la página de Facebook que publicó el video, no brindó muchos detalles sobre el viral, solo que sucedió hace algunos días en México. Debido al ocurrente sabueso, las imágenes no tardaron en viralizarse y provocar la risa de infinidad de cibernautas en las redes sociales.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 547 millones de reproducciones en Facebook, un grupo de jóvenes se encontraban en la calle y comienzan a escuchar una canción de música metal que los anima a ‘poguear’. En medio de los empujones y saltos apareció un travieso perro callejero.

Aunque el perro se mantenía temeroso al inicio, luego de ver cómo estos jóvenes se empujaban entre si decidió hacer lo mismo, pensando que todo era parte de un juego, esto provocó la risa de miles de personas en Facebook que no tardaron en compartir el video con sus amigos.

Las graciosas imágenes provocaron todo tipo de comentarios entre los usuarios de Facebook, la mayoría no podía creer la reacción que había tenido el perro callejero, luego de que haya visto ‘poguear’ a este grupo de jóvenes metaleros.

“Firulays el metalero”, “Se pasó de vivo ese lomito”, “Tan tierno el perro que bueno que nadie lo empujó muy fuerte”, son algunos de los comentarios que cibernautas realizaron en este video viral publicado en Facebook que es tendencia en redes sociales.

Si eres amante de los animales, especialmente de los perros, no puedes dejar de ver el siguiente video viral que acaba de ser publicado en Facebook y que muestra al can ‘pogueando’ en la calle. No puedes perdértelo por nada del mundo.