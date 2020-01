Doctora enamora a miles con exuberante cuerpo y se gana el apodo de ‘mujer centauro’ [FOTOS]

Una bella doctora se ha ganado el corazón de miles en Facebook, debido a su exuberante cuerpo, siendo más específicos, a sus caderas de infarto que han provocado que se gane el apodo de ‘mujer centauro’, un apelativo que a ella no le molesta. Su historia se volvió tendencia en las redes sociales, especialmente entre los cibernautas que viven en México, España, Estados Unidos, entre otros países, que quedaron en shock al ver sus fotos. ¿Pudiste verlas? Aquí te las dejamos.

Según detalla Upsocl, la protagonista de esta historia que se volvió viral en Facebook y otras redes sociales se llama Mindy Sittinpretti, una mujer de 33 años que trabaja como doctora en Estados Unidos y que también es una conocida influencer con miles de seguidores.

De acuerdo a la publicación, la ‘mujer centauro’ estudió medicina en la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, y terminó graduándose con honores. Además de su desinteresado trabajo que consiste en ayudar a los más necesitados, ella decidió volverse una celebridad en las redes sociales.

Aunque no lo creas, Mindy Sittinpretti no solo tiene admiradores, también posee miles de detractores en Facebook, Instagram, entre otras redes sociales, que cuestionan su cuerpo, asegurando que cuenta con un físico exagerado, algo que a ella no le importa, porque está orgullosa.

Tan orgullosa está de su cuerpo que en su cuenta de Facebook e Instagram suele compartir fotos donde viste roma muy diminuta que resalta el don que Dios le dio, nos referimos a sus anchas y prominentes caderas que le ha permitido tener miles de fans.

De acuerdo a la doctora, tener su anatomía no es una tarea fácil, ya que consume una dieta saludable y asiste con regularidad al gimnasio. Asimismo, resalta que no solo se debe cuidar el físico, sino también la mente, por eso estudió una carrera de medicina.

