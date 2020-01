Inesperado final. En Facebook se compartió un video viral que tiene como protagonista principal a un señor tras ser captado por su hija en un tierno momento junto a un indefenso cachorro, luego que se había negado aceptar la presencia del animal en su vivienda.

Una muchacha retornaba a su hogar tras culminar con su horario de estudio en la universidad y se topó con un perro bebé que lloraba en la calle pidiendo ayuda. Por ello, lo rescató para brindarle los cuidados necesarios y pidió ayuda de su padre sin imaginar que se opondría a la idea de adoptar una mascota, pero después de unas horas ella se llevó una sorpresa que causó sensación en Facebook y otras redes sociales.

Al día siguiente, la chica descubrió que su papá se encariño con el pequeño animal y decidió grabar el momento para subirlo a Facebook con la intención de compartirlo con sus amigos cercanos. De pronto, reveló que él compró varios juguetes para su nuevo compañero y lo acomodó en su dormitorio.

“Se acuerdan que le había traído un cachorro a mi papá y que él me dijo que no lo quería porque yo no lo podía cuidar y que no era suficientemente responsable. Miren ahí está mi papá jugando”, expresó la joven, mientras el señor estaba echado en su cama y daba caricias al diminuto can.

PUEDES VER Reportero informa sobre caída de árbol encima de vehículo y descubre que era suyo [VIDEO]

Tras el radical cambio de su progenitor, ella lo encaró y tuvo que soportar una cruel broma que la dejó impactada. Por otro lado, el protagonista del viral de Facebook deseaba descansar y cerraba sus ojos.

El comediante se encargó de divulgar las imágenes en su página de Facebook llamada Pakito Quetzalcoatl, donde obtuvo más de 250 mil reproducciones y se volvieron tendencia rápidamente. Varios usuarios se sintieron identificados con la situación del perro con el sujeto y no pudieron contener la risa.