¿Por qué los aviones no vuelan sobre el océano Pacífico? [VIDEO]

La mayoría de personas que suele viajar por el mundo se pregunta por qué los aviones no suelen volar por el océano Pacífico. Aunque no lo creas, esta interrogante tiene varias respuestas y un video publicado en YouTube, que está causando sensación en las redes sociales, revela algunas de ellas. El clip es tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países. ¿Pudiste verlo? Aquí te lo dejamos.

GENIAL, el canal de YouTube que elaboró el video, reveló que hay muchos factores del por qué los aviones no suelen volar por el océano Pacífico. La principal es la seguridad, ya que las aerolíneas buscan maximizar la cantidad de aeropuertos en el camino en casi una emergencia.

Es decir, en caso halla una emergencia aérea, es recomendable que haya un aeropuerto cerca donde poder aterrizar. Eso no ocurriría si el avión está surcando el inmenso océano Pacífico, ya que no hay ningún aeropuerto cerca y podría producirse una tragedia indescriptible.

Según el video publicado en YouTube, otro factor del por qué los aviones no vuelan por el océano Pacífico es para ahorrar tiempo y combustible. Aunque no lo creas, volar en línea recta no significa que llegarás más rápido, ya que la curvatura del planeta, sumado a la rotación hacen que una ‘ruta corta’ sea muy engañosa.

La tercera razón, de acuerdo al video compartido en YouTube, serían las corrientes en chorro que pueden ralentizar el avión y que provocan un tipo específico de turbulencia conocida como turbulencia en aire despejado, que ocurre a lo largo de los bordes de las corrientes.

¿Hay vuelos sobre el océano Pacífico? De acuerdo al video de YouTube, publicado el pasado 6 de octubre, hay varios destinos en los que volar sobre esta zona es inevitable. Por ejemplo, si viajas de Vancouver a Sídney; sin embargo, en la mayoría de casos los pilotos suelen evitarlo.

Te invitamos a echar un vistazo al video publicado en YouTube que te revelará más detalles del por que la mayoría de aviones no suele volar por el océano Pacífico. No puedes perdértelo.