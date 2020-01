Mujer entra a ascensor con su perro y can se salva de una muerte segura [VIDEO]

Un impactante video publicado en YouTube ha dejado con la boca abierta a miles de personas en las redes sociales, debido a que muestra el preciso momento en que un hombre salva de una muerte segura a un perro que entró a un ascensor con su dueña. Debido a su impensado desenlace, las imágenes se volvieron tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

El Siglo Digital, el canal de YouTube que publicó el video

Como podrás apreciar en las imágenes, grabadas por la cámara de seguridad de un edificio, una joven entra al ascensor en compañía de su perro; sin embargo, el can se queda fuera del elevador, lo que no hubiera sido un problema, de no ser que estaba atado a una correa.

Un hombre que afortunadamente pasaba por el lugar se percata de que el perro estaba a punto de morir ahorcado, ya que la puerta del elevador cerró y estaba a punto de subir. En una rápida intervención, el sujeto rescató al can, lo que provocó que se convierta en un héroe para miles en YouTube y otras redes sociales.

Las imágenes publicadas en YouTube generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, la mayoría felicita al joven que rescató al perro y otros critican duramente a su dueña, quien debió prestarle más atención a su mascota en vez de estar tan distraída.

“Pobre Firulays, casi se lo lleva la pelona”, “Que valiente hombre se apresuró en rescatar al perro”, “Que afortunado es ese perro y que mal su dueña”, son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron en el video viral.

