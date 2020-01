En TikTok está causando sensación un video protagonizado por un joven asiático que se grabó aplicándose mucho maquillaje en el rostro con el objetivo de demostrar que puede lucir como un cantante de Kpop. Las imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales, sobre todo en Estados Unidos, México y España, y dejaron en shock a miles de fanáticas de este género musical. ¿Pudiste ver el viral? Aquí te lo dejamos.

Recreo viral, la página que publicó este video que se volvió tendencia en TikTok, no reveló muchos detalles sobre este viral; sin embargo, eso no impidió que miles de cibernautas lo compartan con sus amigos, quienes no podían creer el radical cambio de este joven que pasó de ser un ‘patito feo’ a un cantante de moda.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen miles de reproducciones en TikTok, luego de que el joven publicara su video, otros muchachos decidieron hacer lo mismo, formándose una especie de reto viral que busca demostrar que cualquier hombre puede lucir bien con un poco de maquillaje en el rostro.

El material audiovisual compartido en TikTok provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales, algunos no podían creer lo que miraban sus ojos, mientras que otros estallaron de risa y comenzaron a etiquetar a sus amigos que son fanáticos del Kpop, los doramas, entre otras modas asiáticas.

“Cuando le enseñe este video a mi amiga se va a morir”, “No hay hombre feo, solo falto de maquillaje”, “El segundo caso fue el que más me sorprendió”, son algunos de los comentarios que los usuarios de TikTok dejaron en este viral que es tendencia en las redes sociales.

Vale resaltar que no solo los hombres suelen hacer este tipo de retos en TikTok, muchas mujeres también se han sumado a esta moda viral que suele dejar sin palabras a todo aquel que la vea. Lo más curioso es que una anciana se aplicó maquillaje y terminó luciendo como una chica de veinte años.

Si deseas ver las imágenes que se han viralizado en TikTok, entonces no dudes en mirar el siguiente video, también puedes revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértelo por nada del mundo.