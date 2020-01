Encuentra al perro oculto entre los osos polares, el reto viral que muy pocos lo pueden resolver [FOTOS]

Una imagen se ha vuelto viral en Facebook tras plantear un complicado ‘reto visual’ que muy pocas personas han logrado superar con éxito. ¿El motivo? Este complicado desafía consiste en encontrar en solo algunos segundos a un curioso perro que se esconde en medio de varios divertidos osos polares. Aunque parece algo bastante fácil, cientos de personas han tenido dolor de cabeza antes de poder resolver este complejo enigma.

Si bien los retos visuales han sido muy populares en Facebook a lo largo del 2019, en este nuevo año han regresado con fuerza y han causado alboroto en miles de usuarios. Un nuevo ‘challenge’ te reta a encontrar a un pequeño perro en medio de decenas de osos polares. ¿Podrás lograrlo?

Una reciente publicación de Facebook se ha vuelto viral en pocos minutos puesto que logró plantear un complicado reto visual que muy pocas personas han logrado superar. La imagen plantea encontrar a un pequeño perro dentro de una imagen que se encuentra plagada de osos polares blancos. El inquietante desafío te pide encontrarlo en menos de 18 segundos.

Si bien algunos usuarios de Facebook afirmaron que este reto visual no era nada complicado y que lograron encontrar al can en poco tiempo, lo cierto es que miles no han podido dar con el travieso perro y han estallado en furia puesto que por más de 10 minutos lo intentaron y fracasaron de la peor forma. ¿No puedes encontrarlo? Entonces eso significa que necesitas resolver de manera cotidiana más retos virales que ponen a prueba tu astucia.

La solución

En la galería ubicada en la parte superior de esta publicación podrás ver la imagen completa que circula en Facebook. Como podrás notar en la parte superior derecha se encuentra un círculo rojo en el que se localiza al travieso perro que se escabulló entre los osos polares y causó más de un dolor de cabeza en redes sociales.