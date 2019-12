“El mejor compañero”. Este fue el comentario que hicieron varios usuarios de Facebook, tras la difusión de un video que muestra el emotivo comportamiento que tuvo un perro con su dueño, luego de que este se quedara dormido ebrio a mitad de una calle.

El curioso episodio quedó registrado en un conmovedor video que se ha hecho viral en Facebook y Twitter, al mostrar la increíble fidelidad del perro con su amo, a quien no abandonó ni un segundo.

En las imágenes, que ya tienen más de 100 000 reproducciones en Facebook y Twitter, se observa al fiel perro cubriendo el cuerpo de su amo, que se encontraba borracho y dormido en plena avenida. No obstante, lo que más llamó la atención de los curiosos, quienes se acercaron al lugar intrigados por el estado del hombre, es la conducta del can, que no permitía que acerquen a su dueño.

Como se ve en la grabación viral de Facebook, el perro daba vueltas alrededor del hombre tirado en plena pista y ladraba a las personas y al policía que se acercaba al sujeto ebrio para levantarlo.

Las imágenes de la singular escena no tardaron en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, Twitter y otras redes, quienes compartieron la grabación destacando el conmovedor comportamiento del can quien no abandonó a su dueño y se quedó cuidándolo hasta que se levantó piso.

Mira el video viral:

“El noble animal no menosprecia a su mascota por su debilidad humana; lo quiere y defiende igual, como si fuera un gran tesoro. Es digno de imitar en nuestras relaciones humanas”. “Qué nobleza, qué fidelidad de este canino, cuando se da amor y buen trato, estas son las razones para que un animal haga respetar a su dueño y lo defienda. Enternece esta actitud”. Estos fueron los comentarios que dejaron algunos internautas luego de ver el video viral.