Chica de 24 años le compra casa y auto a su enamorado, después le propone matrimonio [FOTOS]

No lo podrás creer. Vía Facebook se ha vuelto viral una publicación en la que se muestra a una enamorada muchacha pedirle matrimonio a su pareja; sin embargo, lo hace de una manera muy particular. Este hecho no tardó en volverse tendencia en países como México, Estados Unidos y España. ¿Ya viste este lindo gesto? Aquí te lo dejamos.

Una joven mujer de China decidió regalarle un lujoso auto BMW y una casa completamente nueva a su actual enamorado, posteriormente le pidió casarse con ella. “No necesariamente es responsabilidad del hombre dar sorpresas" esto manifestó la futura novia.

La mujer de 24 años proviene de una familia muy adinerada y según declaró a China Press, un periódico local, quería darle una sorpresa a su pareja por su primer aniversario de relación. La joven citó a su acompañante al mismo lugar en el que ambos se conocieron años atrás y decidió entregarle los obsequios ahí mismo.

Cuando el joven llego al punto de encuentro, la muchacha salió vestida con un sorprendente vestido blanco y un bouquet de flores rosadas. “Hemos estado juntos por un año y espero que estés conmigo en el futuro. Esto es lo que he preparado para ti, un auto y una casa. ¿Te casarías conmigo?” le dijo la joven a su pareja.

Su pareja aceptó la petición de la joven y también los regalos. Los comentarios en Facebook no tardaron en llegar, pues la mayoría de usuarios se encontraban sorprendidos ante tan inusual hecho. No olvides revisar la galería de fotos en la parte superior de la nota.