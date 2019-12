Un reciente video publicado en YouTube ha llamado la atención de varios internautas en las redes, al mostrar el feroz rescate que protagonizó una furiosa mamá jabalí luego de ver que su crío fue atrapado por un enorme leopardo.

El singular episodio quedó registrado en un impactante video, que se ha hecho viral en YouTube y otras redes, por la impresionante y rápida acción de la mamá jabalí para salvar a su bebé de las garras del hambriento felino.

Si bien se desconoce el lugar de origen del impactante suceso, las imágenes de este han causado sensación entre los internautas, quienes compararon el incidente con una escena de la popular serie “Las aventuras de Timón y Pumba”, pensando que los animales protagonistas del clip eran de la misma especie que los que aparecen en la famosa producción.

La grabación viral de YouTube revela el preciso momento en que el feroz depredador persigue al pequeño animal por varios metros hasta que logra atraparlo con su trompa, no obstante, cuando está a punto de llevárselo para devorarlo, es sorprendido por la intempestiva llegada la madre del jabalí, que corre velozmente detrás del depredador hasta lograr que este suelte a su crío para correr despavorido huyendo del furioso mamífero.

Mira el video viral:

Las imágenes del violento encuentro entre el leopardo y estos jabalíes no han tardado en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes no dudaron en compartir la grabación aclarando que, si bien el pequeño animal que estaba a punto de ser la presa del felino es muy parecido a un suricata, no se trata de uno de estos ejemplares, por lo que no se puede comparar con Pumba, uno de los protagonistas de Timón y Pumba.