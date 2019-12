Un joven jamás imaginó que publicar una foto presumiendo sus musculosos lo volvería en el hazmerreír de las redes sociales, especialmente en Facebook, ya que varios usuarios crearon memes para darle una ‘lección’ al muchacho que asegura que su cuerpo parece una ‘escultura griega’. Las imágenes se volvieron tendencia en varios países, como México, España y Estados Unidos, y miles de personas no dudaron en compartirlas.

Todo comenzó cuando Wall Street Wolverine, como se hace llamar este joven en Twitter, publicó una fotografía suya donde aparece con el torso desnudo. Dicha imagen generó una ola de comentarios, no solo en la red social del ‘pajarito azul’, sino también en Facebook.

“Soy una escultura griega, pero como no tengo sobrepeso los progres no vendrán a aplaudir mi autoestima, aceptación, me llamarán creído y juzgarán mi físico”, se puede leer en la publicación original que desencadenó una avalancha de memes en Facebook y otras redes sociales.

A través de su canal de YouTube, el joven reveló que su polémico tweet que generó controversia en Facebook y otras redes sociales era una especie de experimento social que buscaba revelar la doble moral de la gente, quienes suelen aplaudir este tipo de publicaciones si las realiza alguien con sobrepeso.

Pese a que reveló que todo era parte de una experimento, lo cierto es que las críticas hacia su persona no disminuyeron. ¿Tú qué piensas? Si deseas ver los mejores memes que se volvieron tendencia en Facebook y otras redes sociales, entonces desliza la imagen principal hacia la izquierda.