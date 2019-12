Realmente sentimental. Un enternecedor video se ha vuelto viral en Facebook, el cual ha conmovido a miles de usuarios en esta plataforma. En las imágenes se muestra a un oficial de policía, este abre una caja y dentro descubre una emocionante sorpresa.

El hombre se echó a llorar tras ver el presente, pues se trataba de una réplica de su mascota, la cual había fallecido tres semanas antes del suceso. Miles de usuarios fueron incapaces de contener las lágrimas, y el video es ahora viral en redes sociales, en especial en Facebook. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejamos.

El oficial de policía, que reside en la ciudad de Pasco en Washington DC (Estados Unidos), fue sorprendido por una familia local , la cual le entregó un obsequio que jamás olvidaría. El hombre había perdido a su fiel can tres semanas antes, por lo que la familia decidió hacer algo al respecto.

Congregaron al oficial en una sala y le entregaron el regalo. El hombre, dubitativo, lo abre con cautela pues no sabe lo que hay dentro. Cuando descubre el contenido de la caja, no puede aguantar las lágrimas y agradece a la familia con voz entrecortada.

Se trataba de una réplica de peluche de su fallecido perro, con el cual tenía una relación muy estrecha. Los vecinos le entregaron este recuerdo para conmemorar la vida del can, el cual fue muy querido. Los comentarios en Facebook no tardaron pues la mayoría se vio conmovido por esta melancólica historia. No olvides revisar la galería de imágenes en la parte superior de la nota.