Un astuto perro ha desatado más de una carcajada en YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video de la cruel venganza que protagonizó contra dueño, cuando este tiró lejos su juguete y lo hizo subir las escaleras de casa.

El hilarante episodio quedó registrado en un gracioso video que se ha hecho viral en YouTube y Facebook, donde los internautas lo han calificado como el karma del hombre por jugarle una pesada broma a su mascota.

En las imágenes, que ya tienen más de 700 000 reproducciones en YouTube y Facebook, se observa el momento en que el hombre engaña al can llamándolo para entregarle una pelota de peluche, cuando, en realidad, solo quería jugar con este lanzando la bola por las enormes escaleras de la casa para que vaya a verla.

Como se ve en el video viral de YouTube, una vez que su propietario lanza la pelota, el can se queda quieto mirando donde cae y corre rápidamente hacia las escaleras en busca del juguete. No obstante, después de unos segundos, una lámpara cae intempestivamente desde lo alto y se destroza por completo en el piso, por lo que el dueño del can gira la cámara hacia arriba y ve la cara su perro mirando atentamente lo que acaba de suceder.

Mira el video viral:

Las graciosas imágenes no tardaron en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes calificaron el episodio como una “venganza justa” por parte del can hacia su dueño, luego de haberlo hecho subir las escaleras para recoger su juguete.