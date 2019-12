Travieso niño queda atrapado en máquina de juegos y su madre entra en pánico [VIDEO]

Terrible travesura. Vía Facebook se dio a conocer un nuevo video viral, en el cual se puede ver a un niño de aproximadamente 3 años que se introduce en una máquina de ‘Skee Ball'. En las imágenes podemos ver a la madre del infante muy desesperada, pues no logra sacar a su menor hijo. Los hechos se dieron en Las Vegas, Nevada.

Miles de usuarios en Facebook no dudaron en dejar su comentario en la publicación original, pues no entendían cómo el niño había llegado hasta ese punto. La reacción no tardó en hacerse viral en las redes sociales, y se volvió tendencia en países como México y Estados Unidos. ¿Quieres ver el video? Aquí te lo dejamos.

‘Skee Ball’ es un juego que consiste en deslizar una pequeña esfera sobre una superficie inclinada, el objetivo se centra en lograr que la pelota entre en uno de los círculos que se encuentran en el panel principal. Para prevenir que la pelota salga fuera de la estructura del juego se coloca un vidrio protector. El ambicioso infante, quiso encestar la esfera dentro del círculo más alejado; sin embargo, no lo logró.

Ante su fallido intento decidió subir a la estructura y trepar por debajo del vidrio, así tratar de ganar el juego. Sin embargo, el niño se quedó atorado y no pudo salir de la máquina por su propia cuenta. Su madre, reaccionó de inmediato, trató de jalarlo del tobillo pero fue en vano.

Los comentarios en Facebook no tardaron, pues muchos usuarios estaban en contra de los padres del infante y su falta de responsabilidad. “¿Cómo llegó el bebé ahí? ¿Cuánto tiempo lo dejaron sin supervisar?”, este tipo de comentarios fueron los más frecuentes en la publicación. Aquí puedes ver el video original.