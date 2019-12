Gato aprovecha distracción de perro para acariciarlo y este tiene enfurecida reacción [VIDEO]

Una amistad original. Los animales se han convertido en los protagonistas principales de los videos virales que se comparten a diario en Facebook, debido a sus ocurrencias que cautivan a los usuarios. En esta oportunidad, un perro tuvo una furiosa reacción al percatarse que la nueva mascota de su dueño quería darle unas amorosas caricias.

Un joven decidió adoptar un felino que fue rescatado por los voluntarios de un albergue, y deseaba que se convierta en el compañero de su enorme perro. Grande fue su sorpresa al descubrir el comportamiento de este cuando estuvieron cerca causando furor en Facebook y otras redes sociales.

PUEDES VER Mujer sufre cambio de look extremo y su nuevo aspecto roba suspiro a miles [VIDEO]

Es común que los canes y gatos no tengan una buena relación. Por esta razón, el muchacho juntó a sus mascotas en su dormitorio y fue testigo de los emotivos gestos que tuvo el reciente miembro de la familia, lo cual grabó con su celular y después subió a Facebook.

El felino se subió a la cama con la intención de colocarse detrás del perro y aprovechó su distracción para lamer su cabeza. De pronto, el animal tuvo una curiosa reacción que llamó la atención de su amo.

PUEDES VER Conductor de buses deja que perro callejero se refugie de la lluvia en bus de transporte público [FOTOS]

Tal como se observa en el video viral de Facebook, el perro enseñó los colmillos cada vez que sentía a su ‘amigo’ de color negro. Entretanto, el chico tomó con humor la situación y supo que debía juntar a sus mascotas para convivir tranquilos.

Las imágenes de Facebook se divulgaron en una conocida página de animales, donde obtuvieron más de 50 mil reproducciones y no tardaron en volverse tendencia. Varios usuarios no pararon de reír con la graciosa escena protagonizada por el gato y can.