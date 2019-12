Una joven se ha vuelto ‘famosa’ en las redes sociales, sobre todo en YouTube, luego de que protagonizara un divertido video viral que la muestra en un concierto teniendo curiosas reacciones al ver que varias chicas tenían su misma ropa. Las imágenes hicieron reír a miles de personas en Estados Unidos, México, España, entre otros países.

El material audiovisual, que tiene miles de reproducciones en YouTube, fue compartido originalmente en TikTok, una plataforma muy popular en el continente asiático que te permite compartir videos de corta duración, los cuáles puedes editar y añadir efectos o música de fondo.

No hay muchos detalles sobre este gracioso video publicado en YouTube; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se volvieran tendencia en las redes sociales, ya que fueron compartidas por miles de cibernautas que no podían creer la mala suerte de esta chica.

Como podrás apreciar en el video, la joven llega al concierto de su artista favorito y queda en shock al toparse con otra chica con un vestuario muy similar al suyo. La muchacha acepta su mala suerte, pero luego no puede creer que haya otra persona más con la misma vestimenta.

En vista de que no era la única con esta ropa, la joven decidió grabar un video que mostrara su reacción cada vez que encontraba a otra chica con su misma vestimenta, esto hizo estallar de risa a miles de personas en TikTok y YouTube, donde el viral está causando sensación.