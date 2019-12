Gran conmoción en miles de usuarios de YouTube es lo que ha provocado el influencer Kison Kee, un joven quien colocó a cientos de insectos dentro de su boca para imitar el videoclip de la famosa cantante de Estados Unidos Billie Eilish. La publicación que es tendencia en las redes sociales ha perturbado a más de uno.

Según algunos detalles en Ayojón.mx, el usuario Kison Kee compartió en su cuenta de Tik Tok el video donde aparece con gran cantidad de mariquitas en la boca. De inmediato, usuarios de YouTube, Facebook y otras plataformas compartieron las imágenes.

Tal como se puede apreciar en el “desagradable” video, como lo han calificado los cibernuatas, el joven influencer imitó a su cantante favorita Billie Eilish con su video “You should see me in a crown”. Por medio de esta nota te compartimos el video viral que se compartió en YouTube.

En el video original de Billie Eilish, la cantante aparece con decena de arañas (principalmente tarántula); sin embargo, el protagonista del video viral de YouTube colocó insectos dentro de su boca, lo que provocó gran conmoción en los usuarios de la mencionada red social.

Por medio de esta nota te compartimos el video viral que fue compartido en YouTube. Asimismo, el videoclip con más reproducciones de Billie Eilish que es “Bad guy”.

Si quieres ver las imágenes de este insólito clip que es tendencia en YouTube, te invitamos a revisar nuestra galería de fotos. Recuerda que para ver las imágenes, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.