Una historia viral ha dejado sin palabras a los usuarios de Facebook, Twitter y otras redes sociales, pues tiene como protagonistas a tres productos de una reconocida marca de cereales, los cuales vivieron una trágica historia de desamor. Las fotos son tendencia en países como México y Estados Unidos.

La historia fue compartida la noche del viernes por el usuario José Padrón a través de su cuenta de Twitter y tuvo que crear un hilo para describir todos los detalles del drama, digno de una telenovela.

Según lo compartido por José, una mujer lo contactó en setiembre para casarse en 2020, sin embargo esa noche lo llamaría para anunciarle que ella no se casaría, pero que la boda seguía en pie.

Padrón respondió que no entendía, por lo que la mujer le contestó “Ya no me caso yo, pero si va a haber boda. Se va a casar mi hermana para no desperdiciar la fecha y aprovechar todo lo que ya se pagó, aprovecho para avisarte que te arregles con ella de lo que suceda de aquí en adelante”.

Fue allí que el tuitero decidió escarbar más en la historia, pues el tono de voz de la mujer le aseguraba que algo estaba ocultando. La mujer, entonces, comenzó a revelar detalles poco a poco.

En aquel momento, el promotor de bodas se enteró que los novios (Froot Loops y All Bran) llevaban 6 años de novios y habían decidido llevar su amor a los altares. El ansiado matrimonio se había pospuesto tantas veces hasta que, por insistencia de la hermana de la novia (Zucaritas), planearon la ceremonia en San Miguel.

Sin embargo, el novio (All Bran) se emborrachó algunos días atrás y se quedó dormido, por lo que ella (Froot Loops) decidió revisar su celular, dándose cuenta que su hermana le reclamaba a él si le había dicho o que ella le confesaría un secreto.

Inmediatamente Froot Loops le llamó, sin embargo Zucaritas se negó a confesar, por lo que ella esperó que All Bran se despierte. Una vez que lo hizo, el novio le reveló que él y su hermana tuvieron una aventura, resultando en un embarazo.

Una vez que le confesó la verdad, la mujer le revelaría también que no iba a cancelar la boda, sino que aprovecharía el adelanto y la reserva para que su hermana se case. Luego de pedirle que no le revele a Zucaritas que ya conocía la historia, Froot Loops cortó.

El hilo de Twitter se volvió viral rápidamente a través de las redes sociales, despertando la reacción de los usuarios que aseguraron que a pesar de ser fibra, All Bran si engorda o que quedaba comprobado que Zucaritas era mala.