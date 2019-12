Inesperado final. Una mujer se ha vuelto ‘famosa’ en Facebook tras aparecer en un tutorial de belleza que muestra el paso a paso de su radical transformación. El video viral revela el antes y después de la señora, quien se sometió a un radical cambio de look, hecho que ha impactado a más de un usuario de México, Estados Unidos y España.

Por medio de la cuenta Son ideas de Facebook e Instagram se compartió el video viral del radical cambio de look que ha dado de qué hablar en las redes sociales. ¿Cómo lució? La mujer ha cautivado miradas tras lucir distinta, luego de que le apliquen gran cantidad de maquillaje.

Como se puede apreciar en el video viral de Facebook, la señora dejó que una profesional de la belleza cambie por completo su aspecto físico. La estilista arregló su cabello, su rostro y pies. Luego de este proceso, la mujer se colocó un vestido de noche para lucir su maquillaje profesional.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que en Facebook se viraliza un tutorial de belleza que muestra el antes y después de un extremo cambio de look. La protagonista del video ha sido muy comentada por usuarios que no dudaron en halagarla por las redes sociales.

“Qué maja quedó esa mujer”, “Está hermosa”, “El maquillaje tiene gran poder”, “Me encanta como luce”, fueron algunas de las reacciones que se lee en la caja de comentarios de la publicación viral de Facebook.

Si quieres ver el drástico cambio de look de una mujer que es ‘famosa’ en Facebook, te invitamos a revisar nuestra galería de fotos. Recuerda que para ver las imágenes, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.