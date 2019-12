Un joven británico jamás imaginó que, gracias a Facebook, hallaría a su ‘media naranja’ al otro lado del mundo, esto luego de que ella le diera ‘like’ a la foto de su gato que él había compartido en un grupo de amantes de los animales. La increíble historia es tendencia en redes sociales y miles de personas en México, España y Estados Unidos quedaron en shock, luego de conocerla.

Según medios extranjeros, el protagonista de esta peculiar historia que se viralizó en Facebook se llama Adam Lawrence, un joven de 28 años que vive en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y que compartió una fotografía de su querido gato en el grupo “This Cat Is Chonsky”.

El muchacho se llevó una gran sorpresa al ver que una chica llamada Anna Horsey le había dado ‘like’ a la foto de su gato, así que decidió enviarle un mensaje privado por Facebook. Ella aceptó la charla y comenzaron a platicar, sin imaginar que terminarían enamorándose.

“Adam me envió un mensaje privado después de que hice el comentario y de inmediato nos llevamos bien. Tenemos muchas similitudes en el gusto musical y aprendimos que tenemos mucho en común”, sostuvo Anna.

Pasó el tiempo y ambos jóvenes descubrieron que eran el uno para el otro, así que decidieron dejar atrás las comunicaciones vía Facebook y acordaron encontrarse en la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos, donde Anna vive.

“Teníamos mucha curiosidad por saber qué pasaría si nos viéramos en persona. Ambos sentimos que las cosas se habían vuelto románticas por teléfono y queríamos saber si sería lo mismo”, señaló la joven.

Lawrence no dudó en realizar un viaje de 6 mil 437 kilómetros de distancia para llegar a la ciudad de Chicago y conocer finalmente a Anna, la persona que robó su corazón y que nunca hubiera conocido de no ser porque ella le dio ‘like’ a la foto de su gato en Facebook.