En Facebook se difundió un video que se ha vuelto viral y ha conmovido a miles de internautas, pues muestra el momento exacto en el que una niña se entera que sus padres van a tener un bebé y tiene una tierna reacción. La emotiva grabación se hizo tendencia rápidamente en diversas redes sociales.

Una mujer se enteró que iba a ser mamá por segunda vez y quiso sorprender a su hija, quien por mucho tiempo había deseado tener un hermano menor. Por este motivo, no tuvo mejor idea que entregarle un regalo, junto a una carta para que ella misma se enterara de la buena noticia. Además, grabó todo el momento con su celular para luego compartirlo en Facebook y otras plataformas de Internet.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver cómo la niña abre su regalo y se da cuenta que se trata de un libro con dibujos que tiene como título ‘I’m going to be a big sister’ (‘Voy a ser hermana mayor’, en español). Sin embargo, la pequeña se desilusiona al recibir esto, pues no entiende la indirecta de su madre.

Por ello, la mujer había preparado una carta en la que le cuenta, literalmente, que está embarazada y va a tener un hermano o hermana. Tras leer esto, la pequeña queda boquiabierta y comienza a gritar y llorar de la emoción mientras le agradece a su madre, pues había deseado, durante mucho tiempo, tener un bebé en casa.

Mira el video viral de Facebook

La pequeña se acerca a su progenitora y le dice que ese es el mejor día de su vida y que es una noticia demasiado buena para ser verdad, al mismo tiempo que sigue derramando lágrimas de la felicidad. Este conmovedor video se hizo viral en Facebook y ha obtenido miles de reproducciones, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de usuarios.