Inesperada visitante. Gracias a Facebook se dio a conocer esta enternecedora historia, la cual se volvió viral en unas cuantas horas. Jack Jokinen es residente en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), y dio a conocer su testimonio en las redes sociales. El hombre manifiesta que se fue a dormir sin percatarse que la puerta principal de su casa no estaba cerrada por completo. Una perrita callejera aprovechó el descuido y se refugió dentro de la casa. ¿Quieres conocer toda la historia? Aquí te la contamos.

Hace una semana, Jack y su esposa despertaron como en un día cualquiera e iniciaron su rutina convencional; sin embargo, cuando bajaron a la primera planta de su casa se encontraron con una intrusa: una perrita callejera. La pareja se encontraba confundida pues no sabían cómo había entrado el can; no tenían idea de que la puerta principal había quedado abierta. La historia de Jack se viralizó en Facebook y otras redes sociales, además es tendencia en países como España, Estados Unidos y México.

The Philadelphia Inquirer, señala que Jack y su esposa decidieron revisar las cámaras de seguridad para descifrar lo que habría ocurrido y resolver el misterio del can. En las imágenes de se puede ver a la perrita, cansada y herida, entrar a la residencia de los Jonkinen sin dificultad. Según lo que manifestó la pareja, ellos habrían dejado la puerta mal cerrada después de regresar de pasear a su otra mascota. Más adelante se puede ver que un hombre pasa por la casa y cierra la puerta, tras verificar que todo estaba bien.

La pareja llevó a la perrita al veterinario para verificar si no tenía dueño; y efectivamente, no tenía ni una placa o chip que diera indicios de que estaba perdida. Ante esta situación, los Jokinen decidieron adoptar al adorable intruso. Si bien estaban contentos por el nuevo integrante en su familia, había mucho por hacer aún: vacunas, medicamentos, entre otros procedimientos, pues el can se encontraba en muy mal estado de salud. Gracias a que compartieron su historia en Facebook, mucha gente apoyó económicamente a la familia para solventar los gastos del veterinario.

Los comentarios en Facebook no tardaron en llegar, pues miles de usuarios se conmovieron ante esta historia. Actualmente, Susy, la perrita, se encuentra en proceso de recuperación y ahora vive con los Jonkinen en un hogar lleno de cariño. Además, sus dueños le han creado un Instagram, en el cual suben actualizaciones constantes obre su vida diaria. No dudes en revisar la galería de fotos en la parte superior de la nota, y desliza a la izquierda para ver la recuperación de Susy.