Para no creerlo. Por medio de Facebook se compartió un video viral que impactó a miles de usuarios, debido a que registraron el momento exacto que cientos de cajas de cerveza bloquearon la avenida Las Flores de Primavera, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, tras un incidente protagonizado por un joven.

Un conductor peruano de una conocida empresa de bebidas alcohólicas transitaba por el paradero 15 de la urbanización y realizó una mala maniobra, lo cual provocó que varias botellas caigan a la pista rompiéndose al instante y alarmó a los vecinos, quienes aprovecharon en sacar sus celulares para grabar la terrible escena y subirlo a Facebook.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, el enorme vehículo estaba estacionado a un lado, asimismo, los recipientes quedaron destrozados en cientos de pedazos. Con cuidado, algunas personas se detuvieron para intentar quitar las cajas que impedía el libre recorrido de la vía.

Las curiosas imágenes que habrían sucedido el pasado sábado 21 de noviembre se divulgaron en una conocida página de Facebook, donde consiguieron más de 50 mil reproducciones y se volvieron tendencia en cuestión de horas. Varios usuarios tomaron con humor la situación y no pudieron contener la risa, mientras que otros lamentaron la terrible situación vivió el trabajador.

“Un minuto de silencio para esas botellas que no llegarán a nuestras manos y no serán parte del celebrar de estas fiestas”, “que caiga todo el peso de la ley para ese chofer insensible y no poder llevar con cuidado el líquido elemento”, fueron algunos de los comentarios que colocaron en el video viral de Facebook.

