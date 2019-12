¿Cómo enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades en la calle y no en cualquier lugar? [VIDEO]

Si tienes un cachorro de mascota, seguramente tienes problemas para enseñarle a hacer sus necesidades, ya que los perros pequeños suelen hacerse en cualquier lugar de la casa. En caso quieras una solución, entonces no puedes perderte el siguiente video publicado en YouTube que se ha vuelto viral en las redes sociales, sobre todo en Estados Unidos, México y España.

Experto Animal, el canal de YouTube que publicó el video viral, reveló que los cachorros entre 3 a 5 meses no tienen los esfínteres preparados para aguantarse, así que es normal que se hagan en cualquier lugar de la casa; sin embargo, es bueno educarlos y brindó unos tips para hacerlo.

“El perro lo hace [sus necesidades] porque no puede aguantarse, no puede evitarlo, por lo que está prohibido enojarte con el cachorro y regañarle, ya que le genera inseguridades", sostuvo el experto, quien recomendó no sacarlo a la calle cuando todavía es un bebé, ya que no tiene todas sus vacunas.

La primera recomendación para que tu cachorro aprenda a hacer sus necesidades en la calle es que debemos tener mucha paciencia con él y establecerle un horario de comidas, ya que si come a las mismas horas es normal que vaya al baño en las mismas horas.

Según el experto, el cachorro de 3 a 5 meses debe comer 3 comidas al día, de 6 a 7 meses su alimentación puede pasar a dos al día. De esta forma lo estás acostumbrando a hacer sus necesidades en una determinada hora y no en cualquier momento.

De la misma forma, los cachorros deben tener un horario de salidas, especialmente si son más pequeños necesitan más salidas, esto con el objetivo de que puedan hacer sus necesidades afuera, se acostumbren y reciban un premio cuando lo hagan correctamente.

Finalmente, el experto que aparece en este video publicado en YouTube recomendó a los dueños de los cachorros a organizarse en caso no tengan tiempo para pasear a su mascota. Pueden pedírselo a algún familiar, un vecino o contratar a un paseador durante los primeros meses.