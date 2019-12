Fanático de Dragon Ball Super se hace tatuaje ‘hiperrealista’ de Gokú en ‘ultra instinto’ y emociona a miles [VIDEO]

View this post on Instagram

El único hombre q se podría parecer un poco a mi padre 🤣🤣💪💪 #tattoo #tatuaje #tattoodragonball #tattoodragonballz #tattoodragonballsuper #goku #kakarot #dagonball #malagaink #miinfancia #dbz #anime #animeink #gamerink #animetattoo #blackandgrey #songoku #follow4follow #followme #tatuajesdragonball #friki @dragonballtattoos @dragonballsuperofficial_ @dragon.ball_